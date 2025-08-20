Baudo, il sindaco di Militello Burtone: «Pippo mi ha lasciato un testamento politico»

Il ricordo

«Pippo ci teneva che io parlassi, ero molto amico. Lui seguiva le nostre vicende amministrative. L’ultima volta che l’ho sentito è stato per il riconoscimento di borgo più bello d’Italia»

«Pippo Baudo per noi è un familiare, legato alla nostra comunità, quindi il dolore è sentito e profondo. Ieri ho incontrato Dina, la sua assistente, e mi ha detto che Pippo ci teneva ad essere sepolto qui: lo abbiamo accolto rispettando le indicazioni della famiglia. Siamo qui perché Pippo ci teneva». Lo afferma il sindaco di Militello in val di Catania, Giovanni Burtone, mentre assiste al flusso di persone che stanno rendendo omaggio nella chiesa di Santa Maria della Stella al presentatore. La salma è arrivata ieri sera da Roma accompagnata dalla figlia Tiziana, dall’assistente Dina e dai nipoti.Baudo ha chiesto che i funerali si svolgessero a Militello e che la sua salma sia tumulata nella tomba di famiglia.