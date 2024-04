Belpasso, 65 figure professionali formate dalla WeBuild: la società impegnata a realizzare gallerie

Formazione & infrastrutture

L'ad Salini: «Non c'è altra regione in Italia con un volume di investimenti così gigantesco per le infrastrutture»

WeBuild ha assunto le le prime 65 persone formate nel centro avanzato realizzato dal gruppo a Belpasso (Catania). Lo ha ha riferito in conferenza stampa a Palermo l’amministratore delegato di WeBuild Pietro Salini, facendo il punto degli investimenti e delle attività di formazione in Sicilia assieme al presidente della Regione siciliana Renato Schifani.

Il gruppo sta formando tecnici specializzati soprattutto per la fase di montaggio, smontaggio e riconversione delle 19 macchine Tbm impiegate per realizzare 120 chilometri di gallerie necessarie nella rete ferroviaria Palermo-Messina-Catania. «Stiamo comprando oltre 40 macchine Tbm per Italia e ne avremo 90 in tutto il mondo», ha aggiunto.