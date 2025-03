Belpasso, il sindaco interviene sui lavori in via Roma: «Non un semplice rifacimento»

La nota

«Comprendiamo i disagi per automobilisti, esercenti e residenti, ma siamo ogni giorno sul posto», ha aggiunto Caputo

«I lavori sulla via principale di Belpasso, via Roma, procedono seguendo una precisa tempistica, dettata dalla complessità del lavoro, che non è un semplice rifacimento ma qualcosa di più articolato. Grazie a un progetto finanziato dal Pnrr, che prevedere la riqualificazione di tutta la via Roma completamente pavimentata in pietra lavica (con lo smontaggio e la ripuntellatura a mano delle singole basole e dei marciapiedi), estenderemo la pavimentazione lavica anche su questo tratto interessato dai lavori – tra la via Cavour e la II traversa – dove prima esisteva solo una semplice pavimentazione in asfalto» lo dichiara il Sindaco di Belpasso Carlo Caputo, per spiegare nel dettaglio i lavori su via Roma.