Belpasso, rubavano acqua dalla conduttura: 5 denunce

carabinieri

Si pensava a un furto ma si trattava invece di un allaccio abusivo

I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno denunciato cinque persone – quattrouomini di età compresa tra i 36 e i 52 anni e una donna di 39 – poiché ritenute responsabilidel reato di furto aggravato, sulla base degli elementi raccolti e da verificare in sedegiurisdizionale.L’episodio si è verificato nella zona di via Giordano Bruno, alla periferia del centro abitatodi Belpasso, un’area caratterizzata prevalentemente da villette. Durante alcuni lavori dimanutenzione alla condotta principale, i tecnici della società incaricata della gestione delservizio idrico hanno notato un’anomala perdita d’acqua dal sottosuolo.