Biancavilla, autocarro si ribalta e finisce contro un muro: ferito gravemente l’autista

l'incidente

In elisoccorso è stato trasportato a Catania

Questa mattina un grave incidente si è verificato a Biancavilla, in provincia di Catania. Un camion, per cause ancora da chiarire, si è ribaltato in via Maria Santissima Addolorata, finendo la corsa contro un muro che è stato parzialmente distrutto dall’impatto.

L’autista è rimasto incastrato nella cabina del mezzo e ha riportato ferite molto serie. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberarlo, mentre un elicottero del 118 ha provveduto al trasporto d’urgenza in ospedale.