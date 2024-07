Biancavilla, svolta nell’omicidio di Antonio Andolfi: fermato un uomo, scoperto il movente

l'inchiesta

Le indagini dei carabinieri sul delitto di venerdì sera

Svolta in meno di 24 ore nelle indagini per l’omicidio di Antonio Andolfi (nella foto), il ventenne ucciso venerdì sera a Biancavilla. I carabinieri hanno infatti fermato una persona accusata dell’omicidio del ragazzo.

Secondo l’accusa ad assassinare Antonio Andolfi, 20 anni, sarebbe stato un suo conoscente con cui aveva antichi dissapori per dei contrasti legati ad alcuni pascoli. La vittima è stata uccisa con colpi di arma da fuoco ed è morta prima del suo arrivo in ospedale. Il fermato è indagato per omicidio dalla Procura di Catania, che ha chiesto la convalida del provvedimento al gip.