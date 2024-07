Biancavilla, ventenne ucciso a colpi di pistola: cosa sappiamo e su cosa si sta indagando

Criminalità

L'inchiesta dei carabinieri della Compagnia di Paternò

Sgomento a Biancavilla per la morte di un ventenne deceduto venerdì sera intorno alle 21, prima ancora di arrivare all’ospedale “Maria SS. Addolorata”. Sarebbe stato vittima di un agguato a colpi di pistola in viale Europa. Gli operatori del soccorso hanno tentato invano di rianimarlo, ma per lui non c’era ormai nulla da fare.

I carabinieri della stazione di Biancavilla e della Compagnia di Paternò avrebbero delineato lo scenario del delitto. In viale Europa il ventenne avrebbe avuto un diverbio poi degenerato nel peggiore dei modi. Si presume che qualcuno abbia ucciso il giovane al culmine di una furiosa lite con diversi colpi d’arma da fuoco. La ricostruzione è ancora frammentaria e l’arma non sarebbe stata trovata. Gli inquirenti al momento, non escludono che il delitto sia legato al mondo dello spaccio di droga.

