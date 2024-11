Bimba muore dieci ore dopo il parto al Garibaldi Nesima: disposta l’autopsia, indagati sei medici

il caso

Il decesso è avvenuto lo scorso 14 novembre

Ci sono sei indagati della Procura di Catania per la morte di una neonata avvenuta dieci ore dopo la nascita all’ospedale Garibaldi Nesima. I reati ipotizzati sono omicidio colposo nell’esercizio delle professioni sanitarie. Si tratta della ginecologa di fiducia dei genitori e la squadra medico-sanitaria che ha seguito il travaglio fino al tragico epilogo.L’indagine è ancora nelle fasi iniziali. Le forze dell’ordine hanno acquisito la cartella clinica e sequestrato la salma, subito dopo la denuncia del padre della bimba. È stato lui, accompagnato dall’avvocata Stefania Amato, a presentare una denuncia per il presunto caso di malasanità il 14 novembre scorso, poche ore dopo il decesso della piccola. La madre ha 31 anni e il padre ne ha 30. Hanno raccontato tutte le ore che hanno preceduto la tragedia compreso il fatto che i medi avrebbe parlato di un’infezione, di «setticemia». In terapia intensiva è finita anche la madre. L’autopsia accerterà le cause della bimba.