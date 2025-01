Bimbo di 8 anni picchiato dal patrigno (e la madre stava a guardare): arrestata coppia catanese

la storia

Ai domiciliari un autotrasportatore di 43 e una casalinga di 33 anni

Lui, il patrigno, lo minacciava, anche di morte, terrorizzandolo, ingiuriandolo, picchiandolo con schiaffi, calci e pugni sottoponendolo a continue mortificazioni, umiliazioni anche dinanzi alla madre. Lei, la madre del bimbo, non avrebbe fatto nulla per impedire le violenze. La vittima è un piccolo di otto anni che viveva nel terrore e che era anche trascurato dal punto di vista sanitario tanto che lo stesso pediatra ha detto di non averlo mai visto negli ultimi quattro anni.

Alla fine la Squadra Mobile di Catania ha arrestato, su ordine del gip del Tribunale etneo che ha accolto la richiesta dei pm catanesi, e posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico una coppia: lui un autotrasportatore catanese di 43 anni e lei, la madre naturale del bimbo, una casalinga catanese di 33 anni. I due sono accusati, in concorso, di maltrattamenti pluriaggravati e, per la sola madre, sia per aver sottoposto il figliolo ad alcune vessazioni, sia per il fatto di non aver impedito i maltrattamenti del convivente.