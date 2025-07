Blackout, Catania si riaccende con qualche zona ancora al buio: tecnici di e-Distribuzione restano al lavoro

Disservizi

Il guasto alla cabina primaria è stato riparato ma il ripristino della corrente elettrica non è potuto avvenire simultaneamente

Catania si riaccende dopo il lungo blackout che dalla tarda mattinata di oggi ha interessato diverse zone della città lasciando al buio tantissimi utenti per ore. I tecnici di e-distribuzione hanno lavorato, e stanno continuando a lavorare, incessantemente per cercare di riparare, in tempi ragionevoli, il guasto, che a causa del caldo, si è verificato in una delle cabine primarie dell’Enel che si trova in centro storico. I quartieri di quella zona sono stati infatti i primi a patire per la mancanza della luce che in questo periodo di alte temperature significa dover fare i conti con i condizionatori d’aria rimasti spenti. Ma il guasto, dovuto ad un sovraccarico e forse alla fusione di cavi elettrici, probabilmente è proprio da ricondurre all’utilizzo massiccio dei condizionatori, in questo periodo lasciati accesi anche nelle ore notturne.

Già alle 18 di oggi il guasto era stato riparato ma il ripristino della luce non è stato simultaneo in tutta la parte della città colpita dal blackout. In serata restano ancora alcune piccole aree, sempre in centro e qualcuna in periferia, ancora senza corrente elettrica nonostante l’impiego di sette power station, ovvero gruppi elettrogeni, che l’azienda ha messo a disposizione per tamponare l’emergenza.