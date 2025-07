Blitz antidroga a Paternò: due arresti e oltre 1,2 kg di marijuana sequestrati

droga

Perquisizione dei carabinieri in un casale rurale con un ingente quantitativo di droga e attrezzature per la vendita

I Carabinieri della Compagnia di Paternò continuano senza sosta i servizi antidroga finalizzati a contrastare lo spaccio e la detenzione illegale di sostanze stupefacenti, concentrando le loro attività di controllo e prevenzione nelle aree ritenute più a rischio del comprensorio.

Nel corso di una operazione coordinata e frutto di un’attività investigativa approfondita, con appostamenti e osservazioni in modalità discreta, i militari della Sezione Operativa, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno eseguito una perquisizione domiciliare in contrada Pantano, a Paternò, in un’abitazione rurale.

L’intervento si è concluso con l’arresto di due uomini, rispettivamente di 43 e 41 anni, entrambi residenti nel comune etneo, indagati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, fermo restando il principio di presunzione d’innocenza fino a condanna definitiva.