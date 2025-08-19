Bloccato il ladro in monopattino che saccheggiava le auto parcheggiate in cia Morgioni

criminalità

L'intervento dei carabinieri ha permesso di prenderlo. Denunciato

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Gravina di Catania hanno denunciato denunciare un 37enne catanese per tentato furto aggravato e danneggiamento. Erano circa le 3:00 di notte quando i militari dell’Arma, allertati dalla Centrale Operativa, sono intervenuti a San Gregorio di Catania e, grazie alla rapidità d’azione, hanno subito individuato e bloccato un uomo che era appena fuggito dopo essersi introdotto all’interno di alcune autovetture parcheggiate in via Morgioni.

L’intervento, scaturito dalla segnalazione di un residente che, avendo udito dei rumori sospetti, ha visto in campo due “gazzelle” che, giunte sul posto, si sono suddivise in due squadre operative autonome ma sempre connesse. Accertato, infatti, che il ladro si era dato alla fuga, un equipaggio ha avviato le ricerche, mentre l’altro ha acquisito e visionato le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruirne i movimenti e, così, riuscire a individuarlo.

Dai filmati i Carabinieri, in effetti, hanno anche accertato che l’uomo si era introdotto in altre autovetture parcheggiate nella stessa via, danneggiandone le serrature. Dopo pochi minuti, il malvivente è stato sorpreso in via Scala di San Gregorio, a bordo di un monopattino elettrico e, alla vista dei Carabinieri, ha anche tentato di scappare a piedi per le stradine limitrofe, venendo, però, subito bloccato e messo in sicurezza.