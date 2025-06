Bomba d’acqua a Lentini e Augusta: allagamenti e rallentamenti sulla Siracusa-Catania

Il maltempo nella zona Nord del Siracusano

Problemi in alcune gallerie con automobilisti in sosta nelle corsie di emergenza

Nelle ultime due giornate, la zona nord del Siracusano è stata interessata da intensi temporali che hanno provocato disagi e criticità soprattutto nei comuni di Lentini e Augusta. Una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta sul territorio, causando allagamenti diffusi nelle strade e creando difficoltà alla circolazione stradale.

In particolare, molte vie urbane si sono trasformate in piccoli fiumi d’acqua, con ristagni che hanno obbligato gli automobilisti a procedere con estrema cautela. La situazione si è complicata ulteriormente lungo l’autostrada Siracusa-Catania, dove la forte pioggia ha reso problematico il transito nelle gallerie, spingendo alcuni conducenti a fermarsi temporaneamente in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Le autorità locali hanno monitorato costantemente l’evolversi della situazione, invitando la popolazione alla prudenza e alla limitazione degli spostamenti non indispensabili, soprattutto nelle ore di pioggia più intensa. Non sono stati segnalati al momento danni gravi o feriti, ma si raccomanda comunque attenzione, considerata la portata eccezionale delle precipitazioni.

Il maltempo si inserisce in un quadro climatico instabile che ha caratterizzato l’intera area, confermando la necessità di interventi tempestivi per la manutenzione delle infrastrutture urbane e stradali, al fine di prevenire nuovi disagi in caso di eventi meteorologici intensi.