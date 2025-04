Bonnie e Clyde in salsa catanese: arrestata coppia che depredava i cantieri di Mascali

criminalità

Notati da un carabiniere libero dal servizio, fermati da una pattuglia dell'Arma

Avevano “puntato” alcune villette in costruzione alla periferia Sud di Giarre. Un 37enne e una 35enne, entrambi residenti a Mascali, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Giarre con l’accusa di furto in concorso. L’arresto è avvenuto grazie al provvidenziale intervento di un militare libero dal servizio.

L’episodio si è verificato in pieno mattino in via Tagliaborse. Qui un militare dell’Arma, intransito nella zona, ha notato la presenza di un’utilitaria sospetta parcheggiata proprio all’ingresso della rampa di accesso di alcune villette in costruzione. Insospettito dalla presenza di un veicolo non riconducibile a un cantiere edile, il carabiniere ha deciso di fermarsi e osservare la situazione.

Poco dopo, ha assistito alla scena del 37enne che, con la complicità della donna, stava prelevando un ponteggio edile dall’area di lavoro per poi caricarlo all’interno dell’abitacolo dell’auto. L’attento militare ha immediatamente allertato la centrale operativa dei Cc di Giarre, segnalando il furto in atto e richiedendo l’invio di una pattuglia di supporto. Nell’attesa dei rinforzi, il carabiniere ha sagacemente iniziato a pedinare il veicolo a bordo del quale i due malviventi, ormai con la refurtiva a bordo, si stavano allontanando. Poco dopo, una gazzella del Nucleo Radiomobile ha intercettato e bloccato la coppia all’altezza di via San Matteo.