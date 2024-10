Botte al padre, alla madre e alla zia disabile per avere i soldi per la droga: arrestato

carabinieri

Manette a un 35enne di Riposto denunciato dai genitori dopo anni di violenze

Nell’ambito delle indagini a carico di un 35 enne di Riposto, pregiudicato, indagato per i reati di “maltrattamenti in famiglia” ed “estorsione”, la Procura ha richiesto ed ottenuto dal Gip del Tribunale di Catania l’emissione di un provvedimento cautelare che dispone la custodia cautelare in carcere, eseguita dai Carabinieri.

Le indagini hanno fatto luce sulle condotte, ripetute negli anni dall’uomo e purtroppo aggravatesi dallo scorso maggio nei confronti dei genitori. Da diversi anni, infatti, la famiglia era costretta a subire i continui ricatti da parte del figlio che, entrato nel tunnel della droga, pretendeva quotidianamente il denaro per soddisfare il suo insano vizio. Non solo. Dalla scorsa primavera, l’uomo, oltre ad avanzare pressanti e ossessive richieste di denaro, anche più volte durante il giorno, avrebbe compiuto azioni violente, distruggendo mobili e oggetti in casa e persino picchiando i genitori. In una circostanza, il 35enne avrebbe spintonato facendolo cadere in terra il padre 72enne, reo di essersi ribellato alla sua ennesima quotidiana richiesta di soldi.

Le continue reazioni aggressive del giovane non avrebbero risparmiato nemmeno l’anziana zia 80enne, disabile, convivente con la famiglia. L’ultimo episodio di violenza domestica sarebbe accaduto i primi giorni di settembre, quando l’anziano genitore si rifiutava di assecondare la sua ennesima richiesta di soldi; a quel diniego, il 35enne avrebbe reagito colpendo il padre al volto con le mani, facendogli così cadere gli apparecchi acustici, per poi minacciarlo di morte: “Se non mi dai i soldi ti ammazzo!”.