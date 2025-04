Botte alla madre e alla sorella, 14enne chiama la polizia e fa arrestare il padre manesco

catania

Il provvidenziale intervento della Polizia

Ha richiamato l’attenzione dei poliziotti non appena ha visto passare una volante che, in realtà, stava raggiungendo proprio la sua abitazione dopo una disperata richiesta di aiuto giunta al 112. Lui è un ragazzino di 14 anni, da solo in strada in tarda serata, nel centro storico, ha fermato la pattuglia della Polizia, raccontando, in lacrime, che il padre stava picchiando la mamma.

Immediatamente, i poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania hanno raggiunto l’interno della casa dove hanno sorpreso un uomo, un tunisino di 62 anni, che stava strattonando la donna davanti alla figlia più grande che, tra le urla, lo supplicava di fermarsi.

A dare l’allarme era stata proprio la figlia diciottenne che, anche in preda al panico, ha chiesto l’intervento dei poliziotti per aver subito violenze dal padre rincasato ubriaco. Dopo aver colpito la figlia con schiaffi e pugni senza alcun motivo, l’uomo si sarebbe scagliato anche contro la moglie che, nel frattempo, sarebbe intervenuta per difendere la ragazza. Dopo aver bloccato l’aggressore, uno degli agenti ha soccorso e aiutato la madre e la figlia mentre l’altro poliziotto ha calmato e tenuto da parte il bambino, ancora visibilmente scosso. Nel tentativo di identificare il 62enne, il tunisino ha cominciato a parlare in arabo, avvertendo i suoi familiari di fare loro del male se avessero collaborato con la Polizia. Inoltre, ha utilizzato toni minacciosi anche nei confronti dei poliziotti ai quali ha rifiutato di esibire i documenti che aveva in tasca. I familiari dell’uomo però non si sono lasciati intimidire e si sono confidati con i poliziotti della Questura, raccontando che, ormai da diversi anni, il 62enne sarebbe diventato violento, soprattutto a causa dell’alcol.