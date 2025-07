Botte alla zia e minacce alla madre per farsi dare i soldi: arrestato ad Adrano

il caso

Le manette della Polizia a un 43enne. Le due donne sono state soccorse e trasferite in ospedale

Un uomo di 43 anni, residente ad Adrano, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse di atti persecutori, tentata estorsione aggravata e lesioni personali. L’arresto è avvenuto a seguito dell’ennesimo episodio di violenza familiare: secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo avrebbe colpito con un pugno al volto la zia anziana e minacciato la madre 79enne, dopo aver insistentemente richiesto del denaro.

L’intervento degli agenti del Commissariato di Adrano è scattato nel primo pomeriggio, dopo una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato le due donne ancora scosse per l’aggressione, mentre il presunto responsabile si era già allontanato, rifugiandosi nella propria abitazione. Gli agenti lo hanno rintracciato poco dopo, chiuso nella sua camera da letto.

Secondo quanto emerso dalle testimonianze raccolte, la madre aveva rifiutato di consegnare al figlio l’ennesima somma di denaro, anche per timore che fosse destinata all’acquisto di alcolici. Di fronte al diniego, l’uomo avrebbe reagito con violenza, minacciando la donna e tentando di aggredirla. Provvidenziale l’intervento della zia, che si è frapposta tra i due nel tentativo di proteggere la sorella, venendo però colpita con un pugno al volto che le ha provocato una copiosa emorragia nasale. La donna è stata trasportata all’ospedale “Maria Santissima Addolorata” di Biancavilla, dove i medici hanno riscontrato lesioni guaribili in sette giorni.

Non sarebbe la prima volta che la famiglia si trova a dover gestire episodi di questo tipo. In passato, il 43enne era già stato denunciato per comportamenti simili e nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento di ammonimento dal Questore di Catania, dopo che si era presentato a casa della madre armato di coltello e in stato di ebbrezza, minacciando di incendiare l’abitazione in caso di mancata consegna di denaro.