Bronte, dall’opposione mozione di sfiducia al sindaco Pino Firrarello

politica

La scandenza naturale del mandato è nella primavera del 2026

I consiglieri comunali del Pd di Bronte della Lista Civica “Calanna-Guardiamo Avanti Ancora” – Graziano Calanna, Samanta Longhitano, Gaetano Messina, Mauro Petralia – dopo una seria riflessione insieme agli iscritti e i simpatizzanti del Circolo del Pd di Bronte, hanno proposto la mozione di sfiducia al sindaco di Bronte, Pino Firrarello.

“In questi 4 anni l’azione amministrativa del sindaco e della sua squadra è assolutamente fallimentare. Da un anno l’attività consiliare è paralizzata a causa dell’assenza di una maggioranza. La giunta troppo spesso è stata assente, inadeguata e impreparata. Bronte, nei fatti, è amministrata (male) da soggetti esterni al comune che non sono stati eletti dalla cittadinanza. I cittadini ci chiedono di andare a votare subito e che un altro anno in queste condizioni sarebbe un danno per Bronte» si legge.