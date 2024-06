Bronte, il bar dove l’igiene non era l’ingrediente principale: multa al titolare

Il caso

Le verifiche dei carabinieri del Nas

I militari della Compagnia di Randazzo, con i Carabinieri del Nas hanno sanzionato il titolare di un esercizio commerciale di Bronte, per alcune violazioni nel settore igienico-sanitario.

Durante l’attività ispettiva, i Carabinieri hanno controllato un bar situato nel centro cittadino che adoperava come deposito alimentare un magazzino non a norma. In particolare, all’interno di un vano attiguo al bar, i militari hanno trovato materiale in disuso, impolverato, accantonato vicino a buste di farina e granella di pistacchio, nonché barattoli di crema ottenuta con quello che viene chiamato “l’oro verde” della frutta secca.