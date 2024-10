Bronte, la farcitura per i cornetti conservata in un tugurio: multa per la proprietaria

la verifica

I controlli dei carabinieri del Nas e della compagnia di Randazzo

I carabinieri della Compagnia di Randazzo, nell’ambito dei controlli congiunti con i Carabinieri del Nas di Catania hanno sanzionato il titolare di un bar di Bronte, per alcune violazioni nel settore igienico-sanitario.

Al riguardo, durante l’attività ispettiva, i Carabinieri hanno controllato il bar situato nella periferia ovest del paese, di proprietà di una 28enne del posto, scoprendo che adoperava come deposito alimentare, un magazzino non a norma. I militari hanno trovato materiale in disuso, impolverato, accantonato vicino a prodotti alimentari solitamente usati per la preparazione di gelati o per la farcitura di cornetti e brioches e 20 litri di olio in taniche di plastica non idonee alla sua conservazione. Questi alimenti, oltre ad essere conservati correttamente, devono essere muniti di tracciabilità che ne certifichi l’origine ma in questo caso, la giovane titolare dell’attività non aveva alcuna fattura di acquisto della merce che, peraltro, non era stata custodita secondo norme igienico sanitarie adeguate.