Cade dal tetto del centro commerciale Etnapolis: ragazzino di 15 anni in gravissime condizioni

belpasso

Era insieme ad altri ragazzi quando si è verificato l'incidente

Un grave incidente, sulle cui cause si sta ancora indagando, è avvenuto in serata al centro commerciale Etnapolis, in territorio di Belpasso. Un quindicenne di Motta Sant’Anastasia, è precipitato dal parcheggio esterno sito al secondo piano, mentre era in compagnia di altri ragazzi.

Non è ancora chiaro cosa sia realmente accaduto, ma il ragazziono, soccorso da un’ambulanza del 118 è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Marco di Catania, in prognosi riservata.