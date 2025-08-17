Calatabiano, con una mannaia e un lungo coltello minaccia due operatori del centro accoglienza: denunciato uno straniero

carabinieri

Il 31enne ha anche distrutto un ciclomotore

I Carabinieri della stazione di Calatabiano sono intervenuti con tempestività, denunciando all’Autorità Giudiziaria un 31enne, di origini straniere, per minacce e danneggiamento. In particolare intorno alle 12:00, uno dei responsabili di un centro di accoglienza del posto ha richiesto alla Centrale Operativa, l’intervento di una pattuglia per un episodio di violenza, ancora in corso, che avrebbe potuto avere risvolti drammatici.

I militari giunti sul posto in brevissimo tempo, hanno trovato un uomo ed una donna, entrambi operatori del centro, visibilmente agitati, e un giovane che ancora aveva tra le mani due armi bianche. Dopo aver prontamente disarmato e messo in sicurezza l’uomo, identificato poi per il 31enne denunciato, i Carabinieri hanno proceduto alla ricostruzione di quanto accaduto raccogliendo le prime informazioni.

I carabinieri hanno accertando che gli operatori, dopo essere stati inseguiti dall’ospite che teneva tra le mani due coltelli, erano riusciti in qualche modo a sottrarsi all’azione violenta e a chiamare le forze dell’ordine.