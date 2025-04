Se non avesse faticato nel finale (100 i minuti recupero compreso), sarebbe stata una vittoria comoda comoda per il Catania. La Cavese, ormai salva, non ha forzato più di tanto i colpi tranne che con Fella e con l’ex di turno Chiricò che ha timbrato la traversa nell’ultimo istante del recupero. Ed è bastato un gol di Jimenez, un lampo in avvio di ripresa per consentire ai rossazzurri di firmare il quarto successo esterno di fila. Mancano i punti in casa, ma quella di ieri è stata una vittoria fondamentale per conservare il quinto posto. Anche perché il Picerno ha combinato un disastro in casa perdendo ben presto il portiere (espulso) e poi la gara per meno del Latina.

IL RITORNO DEL 9. Lo avevamo “spinto” in settimana. E il ritorno da titolare di Inglese è stato il segnale di una guarigione certificata che adesso diventa prova generale in vista degli spareggi. Non è stata una partita memorabile, ma il Catania nel secondo tempo avrebbe dovuto sfruttare meglio le occasioni create. Inglese spesso è rimasto isolato (specie nel primo tempo) nella ripresa ha arretrato il raggio d’azione per aiutare come al solito la squadra. Contava il risultato, è arrivato con impegno e con gli spunti di alcuni singoli. Come Celli, come Dalmonte entrato a difendere palloni in mediana. Come Jimenez che ha firmato il suo sesto gol stagionale proponendo molto più di quel che si possa leggere con numeri e presenze.

SENZA INCIDERE. A parte la progressione di Lunetta in avvio di sfida (Inglese ha tentato: palla deviata in angolo dal portiere), e il gol annullato allo stesso centravanti per fuorigioco, i rossazzurri si sono sempre affidati ai lanci lunghi. Una sola eccezione: una palla manovrata sulla sinistra con Lunetta sempre presente, ma con Inglese anticipato in scivolata da Piana. La Cavese è risultata poca cosa, solo Chiricò ha fatto il diavolo a quattro tentando da lontano (31’) ma alzando troppo la traiettoria. Il centrocampo e la trequarti non hanno dato i tempi giusti per le sortite rossazzurre. Tanto è vero che all’inizio della ripresa Toscano ha tolto Frisenna, fuori ruolo, tornando a fidarsi di Jimenez.

LA SCELTA GIUSTA. Un tempo in panca a rifiatare, nella ripresa l’ingresso di Jimenez ha cambiato l’inerzia di una partita che ha trovato in Celli il velocista capace di fuggire sulla sinistra confezionando l’assist rasoterra per l’accorrente compagno di squadra, al sesto acuto stagionale. Lunetta ha cercato subito il bis, ma il dialogo con Ierardi sulla destra non è stato perfetto. La Cavese ha tentato a sorprendere la fase di non possesso etnea ma la conclusione di Fella è stata deviata con abilità dal solito Dini.

IL RISCHIO FINALE. I rossazzurri hanno vinto ma il rischio finale è stato elevatissimo. Perché l’ultimo ad arrendersi, Chiricò, si è fatto spazio per l’ultima azione tirando a botta sicura. Palla sulla traversa e disperazione per il fantasista che aveva sognato un finale diverso, accarezzando davvero l’idea di beffare il club che lo aveva messo da parte per metà stagione. Anche se lo stesso Mino non aveva accettato per mesi (quelli del mercato) un trasferimento che poteva diventare concreto. Altri discorsi. Importano presente e soprattutto futuro.

RIPOSO E POTENZA. Il Catania riposerà in modo forzato la domenica che verrà. Poi lo spareggio di Potenza che deciderà la posizione finale dei rossazzurri. Violando Cava, la squadra di Toscano ha compiuto un passo in avanti notevole. Potrebbe risultare decisivo.

Il tabellino

Cavese 0 Catania 1Cavese (3-5-2): Lamberti 6; Evangelisti 5 (dal 23’ s.t. Sorrentino 5,5), Piana 5, Saio 5; Vitale 6 (dal 34’ s.t. Marranzino s.v.), Sannipoli 6 (dal 13’ s.t. Rizzo 6), Fella 6,5, Pezzella 6 (dal 34’ s.t. Citarella s.v.), Loreto 6; Chiricò 6,5, Verde 6 (dal 34’ s.t. Vigliotti s.v.). A disp. Boffelli, Di Somma, Peretti, Barone, Fornito, Konate, Marchisano. All. Maiuri 6.Catania (3-4-2-1): Dini 6,5; Ierardi 6, Di Gennaro 6, Celli 7; Raimo 6 (dal 13’ s.t. Dalmonte 6), De Rose 5,5, Quaini 5,5 (dal 34’ s.t. Sturaro s.v.), Anastasio 6 (dal 13’ s.t. Allegretto 6); Frisenna 5 (dal 1’ s.t. Jimenez 7), Lunetta 6,5; Inglese 6 (dal 25’ s.t. De Paoli 6). A disp. Farroni, Butano, Del Fabro, Gega, Stoppa Montalto. All. Toscano 6,5.Arbitro: Poli di Verona 6 (Lauri di Gubbio e Tomasi di Lecce).Rete: Jimenez al 15’ s.t.Note: Spettatori 3 mila, incasso nc. Angoli 4-5. Ammoniti: Frisenna, Chiricò, Vitale, Quaini, Fella, Citarella. Rec 1’ p.t. 6’ s.t.