Caltagirone, 24 irregolarità su 38 mezzi controllati: il bilancio delle verifiche della Polizia

Multe anche a cinque locali per una serie di inadempienze

La Polizia ha svolto una attività di controllo straordinario nel territorio di Caltagirone coordinato dal Commissariato e operato insieme alle pattuglie della Distaccamento Polizia Stradale di Caltagirone.

Complessivamente sono state identificate 100 persone, di cui 35 già note alle forze di Polizia, e controllati 38 veicoli, tra auto e scooter, contestando 24 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

In particolare, un uomo è stato sanzionato per non aver provveduto ad effettuare la revisione periodica della sua utilitaria, che è stata sospesa dalla circolazione, e cinque automobilisti sono stati sanzionati per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza. Le ulteriori 18 infrazioni sono state elevate nei confronti di autovetture parcheggiate in divieto di sosta nella zona del centro.

Un’altra significativa fase dei controlli dei poliziotti del Commissariato di Caltagirone ha riguardato le verifiche delle licenze commerciali: sono stati controllati cinque locali della zona del centro, rilevando irregolarità amministrative in quattro di essi ed elevando sanzioni nei confronti dei loro titolari per un ammontare complessivo di oltre 4.000 euro.

I poliziotti hanno controllato due lounge bar: nel primo hanno rilevato l’assenza del titolare o del preposto e il mancato rispetto dell’ordinanza sindacale sulle emissioni sonore; nel secondo, invece, hanno appurato la mancata esposizione della SCIA, l’assenza del titolare o del preposto, l’assenza di apparecchi per la rilevazione del tasso alcolemico e l’emissione sonora oltre l’orario previsto dall’ordinanza sindacale.