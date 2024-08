Una tragedia sfiorata e, purtroppo, non del tutto superata. Un bimbo di appena tre anni ha rischiato di annegare in una piscina prefabbricata fuori terra, che era collocata in un’abitazione privata, ricadente in una zona residenziale e di villeggiatura.

Il piccolo, che con molta probabilità sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, è stato tratto in salvo in extremis. Dapprima è stato soccorso dai sanitari del 118 dell’ospedale Gravina di Caltagirone, i cui medici, dopo averlo stabilizzato e, nel constatare la gravità della situazione, hanno richiesto il trasferimento d’urgenza con l’elisoccorso al reparto di Rianimazione pediatrica dell’ospedale Garibaldi Nesima di Catania, laddove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Per il piccolo avrebbe dovuto essere un pomeriggio spensierato, da trascorrere in allegria nella piscina di casa e, invece, tutto si è trasformato in dramma con la famiglia costretta a vivere giorni e ore d’angoscia per le sorti del figlio. Il bimbo pur rimanendo in prognosi riservata ha già dato qualche lieve segnale di miglioramento e contestuale ripresa. I medici dell’ospedale Etneo lo stanno tenendo sotto stretta osservazione, nonché profondendo il massimo impegno, per sottoporlo alle terapie di cui necessita.

Sull’incidente indagano i carabinieri della Stazione di Caltagirone, retta dal luogotenente Claudio Buscemi. I militari, su disposizione della Procura della repubblica, hanno posto l’area sotto sequestro. Agli inquirenti, che al momento mantengono il massimo riserbo, spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.