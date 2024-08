Caltagirone: scoperta un’autofficina abusiva (con un lavoratore in nero)

caltagirone

I controlli degli agenti del Commissariato e della Polizia Stradale di Caltagirone

Aveva allestito un’autofficina del tutto abusiva, ma è stato scoperto dai poliziotti del Commissariato e dal Distaccamento Polizia di Stradale di Caltagirone. Gli agenti hanno verificato che l’uomo eseguiva riparazioni di cicli e motocicli, in zona Balatazze, esercitando la professione di meccanico in assenza di qualunque autorizzazione amministrativa, compresa l’iscrizione alla Camera di Commercio, nonché del previsto titolo abilitativo professionale e della dichiarazione di inizio attività. Il meccanico abusivo è stato multato di oltre 8 mila euro.

Non solo, durante i controlli, i poliziotti hanno avuto modo di accertare un ingente quantitativo di rifiuti, anche pericolosi, quali oli esausti e batterie, per i quali si è proceduto al sequestro dell’area e dunque l’uomo è stato anche denunciato per violazioni ambientali.