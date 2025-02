Caltagirone, vendeva prodotti con marchi falsi: ambulante nei guai

L'operazione

Il controllo della Guardia di finanza

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania e della Compagnia di Caltagirone hanno sottoposto a controllo un rivenditore ambulante che esponeva, per la vendita all’interno di un mercato comunale, diversi capi di abbigliamento griffati, quali jeans, giubbotti e cappelli, riconducibili a noti marchi, tra i quali: “Stone Island”, “Guess”, “Armani”, “Calvin Klein”, “Tommy Hilfiger” e altri ancora.

La merce, sottoposta a una preliminare ispezione, benché presentasse imperfezioni nella realizzazione, come l’applicazione di etichette con cuciture irregolari e l’utilizzo di materiali di scarsa qualità verosimilmente difformi dagli originali, mostrava in effetti caratteristiche tali da poter indurre in errore il consumatore finale circa la loro autenticità.