Cambi nei carabinieri di Catania: chi sono i sette nuovi ufficiali

avvicendamento

Nuovi avvicendamenti al Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, dove il Generale di Brigata Salvatore Altavilla ha accolto sette nuovi ufficiali destinati a prendere il comando di importanti reparti, in sostituzione dei colleghi trasferiti ad altri incarichi.

Il Tenente Colonnello Davide Occhiogrosso, 45 anni, originario della Puglia e laureato in Giurisprudenza, è il nuovo comandante del Reparto Operativo di Catania. Dopo esperienze in province come Reggio Calabria e Roma, Occhiogrosso arriva al posto del Colonnello Claudio Papagno, ora a Verona.

Il Maggiore Francesco Berloni, 34 anni, marchigiano, ha assunto il comando del Nucleo Radiomobile di Catania, subentrando al Tenente Colonnello Francesco Cantarella, destinato a Milano. Berloni torna in Sicilia dopo aver guidato reparti a Trapani, Corleone e Pioltello.

Il Capitano Matteo Alborghetti, 33 anni, bergamasco, ha preso il comando della Compagnia di Catania Piazza Dante, in sostituzione del Maggiore Angelo Pio Mitrione. Alborghetti proviene da esperienze operative tra Giugliano in Campania, Caserta e Roma.

Alla Terza Sezione del Nucleo Investigativo, impegnata contro la criminalità organizzata, è stato assegnato il Sottotenente Antonio Vitiello, 42 anni, di Torre Annunziata, con un passato come comandante di stazione in provincia di Genova.

Alla Compagnia di Palagonia è arrivato il Capitano Alfonso De Stefano, ex comandante del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, mentre il Tenente Genesio D’Angiò, 30 anni, originario di Formia, ha preso il suo posto.