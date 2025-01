Cambia la governance di Amts: Bellavia lascia, Vittorio nuovo presidente

catania

Gli altri componenti del Cda della partecipata dei trasporti sono gli avvocati Simona Pavone e Giuseppe Cannavò

Cambia la govenance di Amts, l’azienda metropolitana trasporti, di cui il Comune di Catania è socio unico, rappresentato dall’assessore Giuseppe Marletta. I nuovi componenti del consiglio d’amministrazione dell’azienda sono stati nominati nel corso dell’assemblea dei soci appositamente convocata su indicazione del sindaco Enrico Trantino. Presidente è stato nominato l’avvocato amministrativista Salvatore Vittorio. Gli altri componenti del Cda sono gli avvocati Simona Pavone e Giuseppe Cannavò, quest’ultimo chiamato a ricoprire l’incarico di vice presidente di Amts.

«Oggi si conclude formalmente la mia esperienza alla guida di Amts Catania – ha scritto il presidente uscente Giacomo Bellavia su Facebook – sono ormai trascorsi oltre sei anni da quando sono entrato per la prima volta nei locali di via Sant’Euplio, ormai dismessi. Non conoscevo nessuno, ma sono stato accolto bene. Ho avuto tanta preoccupazione ad accettare l’incarico di gestire un’azienda davvero complessa e importante, che rappresenta la storia della città, in una situazione estremamente complicata per Catania.Tuttavia ho accettato: ho voluto fortemente lavorare ogni giorno per il bene dell’azienda e della città, per il miglioramento dei servizi a favore dei cittadini e per assicurare a tutti i lavoratori una serenità che prima non c’era».