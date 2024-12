Campi di padel e falso: prosciolto il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo

il processo

Emessa dal Tribunale di Catania sentenza di non luogo a procedere poiché il «fatto non sussiste»

Prosciolto. Il caso dei campi di Padel, che aveva funestato la campagna elettorale delle Comunali ad Acireale l’anno scorso, si chiude con una sentenza di non luogo a procedere poiché il «fatto non sussiste» nei confronti del sindaco Roberto Barbagallo.

Lo ha deciso il giudice di Catania Grazia Anna Caserta. L’unico capo imputazione residuo rimasto – vista l’archiviazione del gip per rivelazione, era quello di falso. Il Tribunale monocratico ha ritenuto di non procedere nemmeno per Giuseppe Barbagallo, Massimiliano Spadaro e Francesco Rapisarda.

La contestazione si riferiva ad alcuni documenti tecnici avanzati agli uffici comunali per il nulla osta sulla trasformare dei campi di tennis in padel negli impianti sportivi gestiti dalla Pac srl. Per l’accusa erano state poste false informazioni negli atti da parte dei professionisti, tra cui Roberto Barbagallo, difeso dagli avvocati Enzo Mellia e Piero Continella. L’udienza predibattimentale si è chiusa con un proscioglimento per tutti. Le motivazioni arriveranno tra 60 giorni, come si legge nel dispositivo.