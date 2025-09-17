Camporotondo, ladri rubano attrezzi da un cantiere: sono dei ragazzini

il caso

Denunciati alla Procura dei minori e riaffidati ai genitori

I militari della Stazione Carabinieri di Camporotondo Etneo, durante un servizio perlustrativo notturno, sono intervenuti in una zona residenziale periferica dopo la segnalazione del proprietario di una villetta ancora in costruzione, che aveva notato la presenza sospetta di un motorino e due giovani aggirarsi nei dintorni.

Giunti sul posto, gli investigatori hanno incontrato il proprietario che ha raccontato di aver sentito rumori provenire dall’abitazione dove si stava svolgendo il cantiere, motivo per cui aveva lasciato l’abitazione di familiari poco distante per verificare. Due ignoti, sostiene l’uomo, si erano dileguati prima dell’arrivo dei Carabinieri, abbandonando tuttavia uno scooter in una stradina vicina, presumibilmente il mezzo usato per la fuga.

Durante l’intervento, i militari hanno notato due persone che cercavano di nascondersi tra i cespugli; i ragazzi erano riconoscibili sia per l’abbigliamento sia per il fatto che indossavano due caschi, uno giallo e l’altro bianco. Appena si sono accorti della presenza dei Carabinieri, i due sono fuggiti tra la vegetazione facendo perdere le loro tracce.

L’ispezione all’interno della villetta ha permesso di rilevare che i ladri avevano creato un rialzo in legno per facilitare lo scavalcamento del muro perimetrale e avevano posizionato a terra due secchi da cantiere pieni di attrezzi da manovale. Prima di fuggire, non avevano fatto in tempo a portare via la refurtiva, composta da tenaglie, fracassi e altro materiale, che è stato quindi recuperato insieme allo scooter abbandonato.

Le indagini si sono concentrate sullo scooter: i Carabinieri hanno verificato l’intestazione del mezzo e si sono recati a casa dell’intestatario, dove hanno trovato un casco bianco appoggiato su un muretto nel cortile interno. Il proprietario ha riferito che quella sera lo scooter era in uso a uno dei suoi figli, che si trovava fuori con un amico.

Poco dopo è rientrato camminando il giovane indicato, corrispondente nell’abbigliamento e nei tratti somatici al ragazzo visto fuggire insieme al complice. I Carabinieri lo hanno identificato come un minorenne di Mascalucia e, in breve tempo, sono riusciti a rintracciare anche il complice, un coetaneo sempre di Mascalucia, anch’egli vestito come durante l’episodio.