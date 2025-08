Cancellati voli da Catania a Napoli e ritorno, giornata da incubo per molti viaggiatori

VIAGGI

I passeggeri della compagnia aerea Easyjet hanno subito pesanti disagi. Potranno chiedere un risarcimento

Giornata da incubo per molti viaggiatori italiani rimasti bloccati in aeroporto. Dovevano raggiungere Catania e Napoli, ma i voli EJU4111 e EJU4112 di ieri lunedì 4 agosto, sono stati entrambi cancellati con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Easyjet.

I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Napoli e Catania, alla ricerca di una soluzione. Disservizi che hanno portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere Catania e Napoli, per svariati motivi, lavoro, salute o semplicemente vacanza. Sembrerebbe che siano escluse circostanze eccezionali come condizioni meteo o bird strike. Infatti nella giornata di ieri nelle tratte aeree in questione vi era buon tempo.