Candelora d’Oro a Tuccio Musumeci, l’annuncio del sindaco Enrico Trantino

catania

All'attore catanese la più prestigiosa onorificenza cittadina

Il sindaco Enrico Trantino ha annunciato sui suoi social che quest’anno la Candelora d’Oro sarà consegnata al grande attore catanese Tuccio Musumeci. «Ci sono protagonisti a Catania che non ricevono la dovuta riconoscenza della città – ha scritto Trantino -, se non quando è troppo tardi. Per questo abbiamo deciso di insignire Tuccio Musumeci della Candelora d’oro. Un meraviglioso giovanotto di 90 anni che ci ha fatto ridere e sorridere. Tuttora calca il palcoscenico, facendoci compagnia con Pipino il Breve. Si è prestato alla campagna #Cataniaècasa, per dare un segno del suo amore per la città. E mi piace sappia che lo consideriamo un nostro punto di riferimento».

