Cane cade in un pozzo a Palagonia, il salvataggio dei vigili del fuoco

il caso

L'animale di grossa taglia è stato affidato ai veterinari dell'Asp

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti in Contrada Ingolterra, a Palagonia, per il salvataggio di un cane di grossa taglia caduto all’interno di un pozzo piuttosto profondo, in una zona impervia. Nel salvataggio è stata impegnata la squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Palagonia, con il supporto di personale della Polizia Locale e l’intervento di un medico veterinario dell’ ASP 3 di Catania.