Il caso
Caos davanti alla scuola “Brancati” di Librino: dopo le proteste arrivano i vigili urbani
Nei giorni scorsi un'ambulanza era rimasta bloccata per le auto parcheggiate male. Ieri la lettera del presidente del VI Municipio Valenti che ora annuncia l'arrivo dei controlli
Viale Biagio Pecorino, tra Librino e San Giorgio, ha una sola carreggiata ma è molto trafficato, soprattutto all’ora di ingresso e uscita dalla scuola “Brancati” che si trova nei pressi di uno svincolo che porta all’uscita per la tangenziale e all’ospedale San Marco. Nei giorni scorsi, dato il caos di auto davanti alla scuola, un’ambulanza era stata ripresa bloccata nel traffico. Il video era diventato “virale”, e ieri il presidente della VI Municipalità Francesco Vlenti comunicava di aver chiesto più controlli. Controlli che, 24 ore dopo, sono arrivati.
"Desideriamo ringraziare sentitamente il Corpo di Polizia Municipale del nostro Comune – scrive Valenti – per la pronta risposta alla richiesta del Municipio riguardo i controlli davanti il plesso scolastico Vitaliano Brancati. La gestione del traffico stava diventando critica, con ingorghi che non solo rendevano difficile l'uscita per i residenti, ma ostacolavano anche il passaggio dei mezzi di soccorso. Già da questa mattina l'intervento degli operatori della Polizia Municipale sta permettendo un regolare deflusso delle autovetture. Speriamo che questi controlli possano contribuire a una maggiore consapevolezza e comprensione da parte di tutti i genitori, per garantire la fluidità del traffico e la sicurezza di tutti ".