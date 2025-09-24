Caos davanti alla scuola “Brancati” di Librino: dopo le proteste arrivano i vigili urbani

Il caso

Nei giorni scorsi un'ambulanza era rimasta bloccata per le auto parcheggiate male. Ieri la lettera del presidente del VI Municipio Valenti che ora annuncia l'arrivo dei controlli

Viale Biagio Pecorino, tra Librino e San Giorgio, ha una sola carreggiata ma è molto trafficato, soprattutto all’ora di ingresso e uscita dalla scuola “Brancati” che si trova nei pressi di uno svincolo che porta all’uscita per la tangenziale e all’ospedale San Marco. Nei giorni scorsi, dato il caos di auto davanti alla scuola, un’ambulanza era stata ripresa bloccata nel traffico. Il video era diventato “virale”, e ieri il presidente della VI Municipalità Francesco Vlenti comunicava di aver chiesto più controlli. Controlli che, 24 ore dopo, sono arrivati.