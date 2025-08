Capodanno a Catania, Caserta (Pd) denuncia «i silenzi dell’amministrazione comunale»

Consiglio comunale

«Le carte dell’indagine svelano, così come riportato da numerosi organi di stampa, che quel finanziamento potrebbe essere stato parte di un patto corruttivo»

«I magistrati, che non sono né rossi né bruni, a Palermo come a Milano, sottopongono giustamente a controllo – e poi a giudizio – l’azione di chi detiene funzioni pubbliche. Possono sbagliare? Certo. Ma se si sapesse senza indagare chi sono gli innocenti e chi sono in colpevoli non ci sarebbe bisogno della magistratura. Basterebbe un algoritmo che calcola le pene e le sconta sulla base delle attenuanti». A dirlo, in un lungo post su Facebook, è il capogruppo del Pd a Catania Maurizio Caserta.