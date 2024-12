Capodanno a Catania, Mediaset annulla la conferenza stampa: nomi in attesa di conferme

In tv

L'incontro era stato organizzato per il primo pomeriggio di oggi a Milano. Previsti, tra i partecipanti, Federica Panicucci e Fabio Rovazzi

Erano più o meno tutti pronti in attesa di partecipare, anche in video collegamento, ad una conferenza stampa che era fissata per le ore 15 a Milano. Alla conferenza sul “Capodanno in musica”, l’evento organizzato a Catania il 31 dicembre per salutare rispettivamente il vecchio e il nuovo anno, erano state annunciate le presenze di Federica Panicucci, Fabio Rovazzi, del direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, dell’ad di Radiomediaset, Paolo Salvaderi, e in collegamento l’assessore al Turismo della Regione Siciliana, Elvira Amata, e il sindaco di Catania, Enrico Trantino.