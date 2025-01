Capodanno a Catania, Rovazzi al camion dei panini dopo la serata e la sua fidanzata posta foto dell’Etna

Il post

Il cantante e produttore musicale ha condotto il programma su Canale 5 insieme a Federica Panicucci

Chiusura di nottata al camion dei panini per Fabio Rovazzi, uno dei conduttori insieme a Federica Panicucci, di “Capodanno in musica”, l’evento organizzato in piazza Duomo a Catania per salutare l’arrivo del nuovo anno. Il cantante e produttore musicale, interprete del pezzo tormentone “Andiamo a comandare”, ha concluso la serata finita intorno all’1,30, mangiando un panino in uno dei camion dei panini ancora aperto a quell’ora. Rovazzi ha postato una stories testimoniando la sosta insieme al suo gruppo dei collaboratori e alla fidanzata Lucia Pizzuti: tutti hanno apprezzato soprattutto i cannoli al pistacchio proposti dal paninaro.

Anche la compagna del cantante pare essere stata bene a Catania: la giovane ha postato, sempre su Instagram, una bella foto dell’Etna innevato ripreso dal Giardino Bellini.