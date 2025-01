Capodanno Catania, in 25mila in centro storico per serata su Canale 5. Trantino: «Spot magnifico per la città»

Evento

Le stime dell'amministrazione comunale sulle presenze registrate tra le piazze Duomo e Università e nelle vie limitrofe. Soddisfazione anche per i dirigenti di Canale 5

Oltre cinque ore di spettacolo dal vivo, per «Capodanno in musica» condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, evento che Canale 5 ha trasmesso in diretta a partire dalla prima serata, con immagini spettacolari di Catania. Piazza Duomo e piazza Università gremitissime con più di 25mila persone che nel corso della serata, in maniera ordinata, si sono avvicendate per seguire da vicino il grande evento promosso dalla Regione Siciliana. Oltre agli oltre tre milioni di italiani che hanno seguito sugli schermi televisivi di Canale 5 le esibizioni degli artisti sul grande palco allestito proprio di fronte al monumento dell’elefante, simbolo di Catania, con 25,3% e 3,39 milioni di ascolti stimati.

Il programma – segnala una nota della rete – ha segnato il 29% di share sul pubblico attivo e il 34.4% sui giovani 15-34enni. Una serata di grande spettacolo e audience – commenta il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri – con artisti di primo piano, per la quale ringrazio il Comune e la Regione Sicilia per la collaborazione, i bravissimi Federica e Fabio, la squadra produttiva Mediaset per l’impegno e Luigi Antonini per la regia, Marco Montrone per l’organizzazione e Paolo Salvaderi con RadioMediaset per l’essenziale supporto».