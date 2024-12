Capodanno su Canale 5 in onda da Catania: la decisione della Regione

le feste in tv

Mediaset si occuperà della produzione, della realizzazione e della messa in onda in diretta del format televisivo la sera del 31 dicembre

È stato affidato a Mediaset il servizio per la realizzazione e messa in onda in diretta televisiva su Canale 5 del “Capodanno 2025”, evento realizzato e promosso dalla Regione Siciliana nella città di Catania.

L’ operatore che si è aggiudicato i servizi era stato l’unico che aveva risposto all’avviso pubblicato dal dipartimento regionale del Turismo lo scorso 26 novembre. Recependo le proposte di modifica dell’assessorato e individuando la piazza di Catania come sede dell’evento, si occuperà della produzione, della realizzazione e della messa in onda in diretta del format televisivo la sera del 31 dicembre.