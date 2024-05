“Caporale” di Adrano nei guai: obbligo di dimora così non potrà più “operare”

carabinieri

L'indagine dei carabinieri

Il gip di Catania ha disposto l’obbligo di non allontanarsi dalla sua abitazione tra le 15.30 e le 3 del mattino e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un caporale che avrebbe sfruttato lo stato di bisogno di extracomunitari sfruttando il loro lavoro nelle campagne. E’ un 31enne di Adrano indagato per reclutamento e sfruttamento di manodopera agricola in condizioni di estremo sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno.

L’uomo ha ammesso che per lui «è normale commettere quel tipo di reati pur di conseguire il risultato del profitto» e ciò ha determinato la sussistenza delle esigenze cautelari.Secondo l’accusa, a bordo di un Fiat Iveco avrebbe prelevato degli extracomunitari della tendopoli di Contrada Ciappe Bianche di Paternò e li avrebbe portati nei terreni per raccogliere arance non solo in fondi di sua proprietà, ma anche di terzi. In una occasione i Carabinieri avevano seguito e poi fermato il mezzo dopo che aveva prelevato sette lavoratori e li aveva portati in un fondo agricolo a Mineo, ma l’autista era fuggito lasciando gli extracomunitari nel vano posteriore.

I Carabinieri accertarono che tutti gli occupanti del mezzo erano senza permesso di soggiorno e senza contratto di lavoro.