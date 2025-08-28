Carabinieri, il generale di brigata Del Monaco in visita i reparti di Catania e provincia

Legione Sicilia

Tappe ad Acirele, S. Agata Li Battiati, Nesima, Aci S. Antonio e Aci Castello

Il generale di brigata Ubaldo Del Monaco, comandante della legione Carabinieri Sicilia, è stato in visita alla compagnia di Acireale a diverse Stazioni e a Reparti specializzati dell’Arma a Catania e provincia, incontrando militari e comandanti. In particolare, il generale ha iniziato il suo giro il 25 agosto, recandosi alla compagnia di Acireale, dove è stato accolto dal comandante, capitano Domenico Rana, da una rappresentanza di militari delle diverse componenti territoriali e dai comandanti delle Stazioni del territorio, per poi il giorno successivo raggiungere le Stazioni di Sant’Agata Li Battiati, di Catania Nesima, di Aci Sant’Antonio e di Aci Castello, accolto in ciascuna sede dai rispettivi comandanti e dal personale in servizio.In ciascuna sede il generale ha espresso parole di apprezzamento e gratitudine, sottolineando l’impegno costante e i risultati conseguiti dai militari, chiamati ad affrontare ogni giorno con sacrificio e senso del dovere le difficoltà del territorio. Ha ricordato come le Stazioni dell’Arma, autentici reparti di prossimità, rappresentino in molti comuni l’unico presidio di legalità e costituiscano da sempre il punto di riferimento più immediato per i cittadini. Un compito certamente gravoso, ma al tempo stesso motivo di orgoglio e prestigio per l’Arma, che proprio nella vicinanza alla popolazione trova la sua essenza più autentica.

