 Caritas-Migrantes 2023: 4% di stranieri in più residenti a Catania

Il rapporto

La prima comunità del comune etneo proviene dallo Sri Lanka (2.540), seguita dalla Romania (1.908), e dal Bangladesh (1.318)

Cresce di circa mezzo migliaio di persone – con una tendenza positiva del 4% – la popolazione straniera residente a Catania tra il 2022 e il 2023, passata da 13.816 a 14.359 unità, che valgono poco meno del 5% del totale della popolazione residente. Sono i dati Istat che sono stati commentati stamane a Catania nel corso della presentazione del report Caritas Migrantes 2023 ‘Liberi di scegliere se migrare o restarè alla presenza del Vicario Generale dell’Arcidiocesi Mons. Salvatore Genchi, del direttore Caritas Catania don Nuccio Puglisi e del direttore Migrantes Catania don Carlo Palazzolo, che hanno introdotto i lavori, con la moderazione del giornalista Antonio Leo, prima della relazione di Simone Varisco, curatore del Rapporto Caritas-Migrantes.