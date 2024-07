Casa abusiva ad Adrano demolita da una ditta confiscata alla mafia

Legalità

Mezzi meccanici sono entrati in azione in contrada Sciarotta

Continuano le demolizioni di costruzioni abusive disposte della Procura di Catania dopo sentenze passate in giudicato. Mezzi meccanici sono entrati in azione in contrada Sciarotta di Adrano per abbattare un manufatto, completamente rifinito costruito in assenza della direzione di tecnico abilitato, del necessario progetto esecutivo redatto dallo stesso e senza preventivo inoltro al competente ufficio tecnico.

Sul posto sono presenti Carabinieri, Polizia, Guardia di finanza, Polizia provinciale e municipale e Corpo Forestale della Regione Siciliana. Incaricata della demolizione è una ditta confiscata alla mafia. La Procura di Catania, grazie anche all’opera dei Carabinieri forestali appartenenti alla propria sezione di Polizia giudiziaria, prosegue l’attività per il ripristino del territorio, specie in aree protette, con la demolizione coatta dei fabbricati abusivamente realizzati.

