Catanese arrestato a Reggio Calabria: ha tentato di rapinare una gioielleria, caccia al complice

criminalità

Il commerciante ha reagito, ha provato a fuggire ma è stato acciuffato

Una rapina in pieno centro a Reggio Calabria ai danni della gioielleria «Federica», sul corso Garibaldi, a pochi metri dalla chiesta di San Giorgio al Corso, è stata compiuta oggi quando due soggetti sono entrati nel locale subito dopo la pausa pranzo.

I banditi non erano armati ma hanno aggredito i titolari dell’esercizio commerciale nel tentativo di farsi consegnare più gioielli possibile. Uno dei due proprietari ha cercato di resistere alla rapina costringendo i rapinatori a scappare con un magro bottino.