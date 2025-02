«Catanesi siamo tutti devoti tutti…»: la notte di Agata e l’incognita sull’orario di rientro

Catania

La città in festa per la Patrona. Le tappe più suggestive: i fuochi al Borgo, la salita di Sangiuliano e il canto delle monache in via Crociferi

Ancora fede, devozione, momenti di preghiera e folkrore nella lunga notte di Sant’Agata. La processione e le tappe più suggestive della festa nel giorno del “giro interno”. Il cammino della Patrona tra la sua gente è iniziato da via Etnea, poi la sosta dinanzi alla Basilica Collegiata per l’omaggio floreale del Capitolo dei canonici e dei soci del Circolo Cittadino Sant’Agata. Lento e affascinante, come sempre, l’arrivo in piazza Stesicoro.

I fuochi del Borgo

La processione prosegue per via Caronda per raggiungere piazza Cavour per la sosta tradizionale con i tanto attesi “Fuochi del Borgo”. Poco prima, in piazza Cavour l’omaggio floreale dell’Associazione Sant’Agata al Borgo e le riflessioni del sacerdote Enzo Fatuzzo, parroco in Sant’Agata al Borgo e vicario foraneo. Dopo la sosta del Borgo, dove sarà scaricata anche la cera, operazione indispensabile per non appesantire troppo il fercolo si prosegue per via Etnea, via Di Sangiuliano e via Crociferi.

L’arrivo ai Quattro Canti

L’arrivo ai “Quattro Canti”, da dove, dopo le opportune manovre, il fercolo percorrerà, trainato dai devoti, la ripida salita di via Antonino di Sangiuliano, altro momento molto atteso e spettacolare.

Il canto delle suore

Dinanzi alla Chiesa di San Benedetto l’omaggio floreale delle monache benedettine dell’adorazione perpetua, il canto tradizionale e le riflessioni del cappellano monsignor Antonino La Manna, vicario episcopale per la cultura.

Il rientro in Cattedrale