Catania, a San Giuseppe La Rena si abbatte il cavalcavia che porta all’ex Auchan

Traffico deviato

Dal 19 al 21 settembre 2025 (dalle ore 7 di giovedì alle ore 18 di sabato) saranno eseguiti i lavori di demolizione del cavalcavia situato in corrispondenza del complesso commerciale di via San Giuseppe La Rena n. 67, nell’ambito dei lavori di ristrutturazione dell’ex Auchan.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni di rimozione in totale sicurezza, l’Ordinanza comunale n. 746/ 2025 dispone la chiusura completa al traffico veicolare e pedonale del tratto di via San Giuseppe La Rena compreso tra i civici 70 e 80. Contestualmente, sarà limitato l’accesso ai tratti adiacenti: dalla carreggiata ovest (da via Amerigo Vespucci al civico 70) e dalla carreggiata est (dalla rotatoria con via Santa Maria Goretti fino al civico 80) potranno transitare esclusivamente i residenti e i veicoli diretti alle attività commerciali della zona.

Durante i lavori saranno attivati percorsi alternativi obbligatori: il traffico proveniente da nord e diretto verso l’aeroporto dovrà seguire l’itinerario via Amerigo Vespucci, via Forcile, via Priolo Sopraelevata (Asse dei servizi), uscita Librino, via Fontanarossa, mentre chi proviene da sud e si dirige verso il centro città utilizzerà via Santa Maria Goretti, via Fontanarossa, via Priolo Sopraelevata.