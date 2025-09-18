Catania, abbandono rifiuti: quest’anno 2.830 multe e 52 denunce

il report

Ancora significativa la quota di cittadini di altri Comuni che scelgono di lasciare la spazzatura nel capoluogo

Nonostante l’intensa attività repressiva, il fenomeno del conferimento irregolare dei rifiuti continua a essere molto diffuso a Catania. Le telecamere di sorveglianza e i servizi degli agenti consentono di individuare e colpire un numero crescente di persone, ma resta significativa la quota di cittadini provenienti dai comuni della provincia che scelgono di sversare i propri rifiuti nel capoluogo, aggravando notevolmente i costi di smaltimento e bonifica a carico del Comune.

Il bilancio delle attività del reparto ambientale coordinato dal commissario Antonio Lizzio parla chiaro: dal 1° gennaio al 31 agosto sono stati redatti 2.830 verbali, di cui 2.219 contestati direttamente dal personale in pattuglia e 611 grazie al supporto delle telecamere di videosorveglianza. Ben 549 sanzioni, pari a oltre il 20% del totale, hanno riguardato cittadini non residenti a Catania, sorpresi in particolare nell’area di Largo Favara, a Monte Po, al confine con il comune di Misterbianco. Qui l’abbandono sistematico di rifiuti ha reso necessarie ripetute operazioni di pulizia straordinaria, l’ultima delle quali effettuata pochi giorni fa.