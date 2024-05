Catania: accoltellò e uccise l’amica in via Della Concordia, condanna definitiva

La tragedia

Il verdetto della Cassazione sull'omicidio di Ylenia Bonavera (nella foto). Ma la difesa dell'imputata non si arrende e annuncia di voler chiedere la revisione.

«Aspettiamo di leggere le motivazioni della Cassazione ma riteniamo ci siano i presupposti per chiedere la revisione del processo». Giuseppe Lipera non ci sta. Daniela Agata Nicotra è condannata con sentenza definitiva a 18 anni di reclusione per l’omicidio di Ylena Bonavera. Il difensore non si arrende nemmeno dopo la decisione della Suprema Corte che ha rigettato il ricorso del legale che aveva impugnato il verdetto della Corte d’Appello. Che aveva confermato la pena inflitta dal gup.Ylenia fu accoltellata da Daniela – un solo fendente – al culmine di una lite avvenuta nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 2020 in via della Concordia. Quei momenti furono anche immortalati dalla telecamera del cellulare di un passante. Un filmato che il pg Andrea Ursino ha anche mostrato in aula durante il processo di secondo grado.

Ylenia Bonavera, originaria di Messina, viveva a Catania da qualche tempo. Infatti si era trasferita dopo la burrascosa relazione con un uomo che tento di darle fuoco nel 2017. Per una serie di motivi poi la giovane difese il suo ex. Il caso finì nelle cronache nazionali.Reduce da quella pesante storia Ylenia decise di cambiare città e rifarsi una vita. Ed è in questo secondo capitolo che incontrò quella che poi sarebbe diventata la sua carnefice. La vittima e l’imputata sono state legate anche da un rapporto sentimentale, diventato conflittuale nel tempo.

Quella maledetta notte le due scesero dall’auto in mezzo alla via di San Cristoforo e iniziarono a urlare e insultarsi. Guardando le immagini si vedono le due donne discutere animatamente. A un tratto l’imputata prende qualcosa dalla macchina. Nicotra, brandendo un coltello da cucina, colpì Ylenia alla spalla. Quest’ultima, vedendo il sangue, salì velocemente in una smart e si fece accompagnare da un’amica al pronto soccorso del Garibaldi-Centro. Qui morì poche ore dopo l’arrivo. In un primo momento addirittura si diffuse la voce di un decesso per overdose, ma quell’ipotesi durò solo qualche ora. La ferita alla gola fu fatale per Ylenia.