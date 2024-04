Catania, aeroporto con passeggeri in crescita durante prossimi ponti

Stime

Numero in crescita dei passeggeri (+11,15%) e dei movimenti (+11,7%) rispetto al 2023. Questi i principali dati previsionali emersi dalla stima realizzata da Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, in occasione del lungo ponte delle prossime settimane. In particolare, da mercoledì 24 aprile a giovedì 2 maggio è previsto nello scalo etneo un traffico di 332.619 viaggiatori, di cui 194.490 nazionali (+1,03%) e 137.129 internazionali (+26,6%) in confronto all’anno precedente.